Диетолог рассказала, можно ли заменить еду алкоголем

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Алкогольные напитки не могут заменить человеку полноценное питание. Такое заявление сделала спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с News.ru.

Она отметила, что существуют люди, питающиеся энергией солнца, однако заменить еду алкоголем нельзя.

"Есть люди, которые, скажем так, "употребляют" в пищу энергию солнца, их называют пранаедами. Но здесь не про это, невозможно пить алкоголь и прожить", – сказала Писарева.

Она напомнила, что на одной воде человек может прожить до двух недель. Однако с алкоголем так не получится.

"Очень скоро у него откроется какое-либо заболевание, организм его истощится, и человек окажется в больнице, где в лучшем случае его откачают", – заключила Писарева.

Ранее нарколог назвал фактор, усиливающий воздействие спиртного. Эксперт предостерег от смешивания алкоголя со сладкими прохладительными напитками.