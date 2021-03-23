Нарколог назвал лучший способ избежать похмелья

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Чередование спиртного и воды поможет избежать утреннего похмелья. Об этом заявил нарколог Алексей Казанцев в интервью "Звезде".

По его словам, воду желательно выбирать негазированную.

"Необязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать", – уточнил врач.

Он также добавил, что стоит соблюдать дозы ВОЗ при употреблении алкогольных напитков. Для мужчин – четыре за вечер, а для женщин – две-три дозы. Кроме того, необходимо делать паузы между употреблением спиртного.

Казанцев назвал основную ошибку при употреблении увеселительных напитков. Нельзя их запивать сладкой газировкой, так как она ускоряет всасывание алкоголя, а также ускоряет опьянение, заключил специалист.

Ранее психотерапевт Александр Пятницкий рассказал, откуда возникает желание выпить после тяжелого рабочего дня и как побороть его. Он отметил, что для большинства алкоголь является одновременно транквилизатором и антидепрессантом в одном флаконе.