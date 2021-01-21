Эксперт рассказал, как побороть желание выпить после тяжелого рабочего дня

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Психотерапевт Александр Пятницкий рассказал, откуда возникает желает выпить после тяжелого рабочего дня и как побороть его, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что для большинства алкоголь является одновременно транквилизатором и антидепрессантом в одном флаконе. Это связано с тем, что спиртные напитки расслабляют и повышают настроение. Однако в случае попыток бросить пить необходимо понимать мотивацию своих действий, подчеркнул Пятницкий. Специалист указал, что в таком случае лучше разложить тему на части.

"Во-первых, такой подход сформирует понимание того, с чем нужно бороться. Во-вторых, он ответит на вопрос о том, как бороться. Имея все необходимые инструменты, победить будет гораздо проще. В-третьих, он приведет нас к чуть ли не основополагающему моменту: откуда в принципе появляется желание выпить? Что дает алкоголь?", – отметил Пятницкий.

Он отметил, что первая стадия алкогольной болезни наступает тогда, когда человеку сложно расслабиться без спиртного. Психотерапевт подчеркнул, что в таком случае человек в течение дня думает о том, как он выпьет и снимет стресс.

Пятницкий заявил, что такая стадия может длиться до нескольких лет, что зависит от особенностей организма. Но если ничего не предпринять, то процесс может усугубиться. Он отметил, что проблему необходимо поймать в зародыше.

"На этой стадии может хорошо помочь работа с психотерапевтом, причем необязательно долгая. Обсуждение вариантов реорганизации образа жизни, грамотная работа по профилактике стресса, восстановление здорового сна – все это быстро убирает желание выпить вечером", – подчеркнул Пятницкий.

Психотерапевт заявил, что на второй стадии алкоголизма человек ежедневно употребляет алкоголь и опохмеляется утром. Он отметил, что в данном случае нельзя справиться с проблемой самостоятельно и необходимо привлечь нарколога и психотерапевта.

Выделяя причины развития алкоголизма, Пятницкий заявил, что часто к вечерним употреблениям приводит определенный образ жизни, который подразумевает нервную работу и отсутствие полноценного отдыха и увлечений.

"Человек как бы на морально-волевых дотягивает до конца рабочего дня и уходит в отрыв. Если посмотреть на такой вариант снятия стресса с точки зрения краткосрочной перспективы, в моменте, то можно утверждать, что он работает. Если посмотреть с точки зрения долгосрочной, то перед нами откроется путь в алкогольную болезнь с утратой всех жизненных ценностей – от здоровья до социального статуса и отношений с близкими", – отметил психотерапевт.

Он предложил заменять употребление алкоголя какими-то иными занятиями. Пятницкий привел примеры, когда люди начинали бегать по вечерам, гулять, заниматься боксом или танцами. Психотерапевт подчеркнул, что он всегда напоминает своим пациентам о детстве, в котором было много других занятий, а алкоголь не интересовал их.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что в период пандемии россияне не стали чаще покупать спиртное в этот период. Он отметил, что запрет на проведение корпоративов, а также снижение количества домашних посиделок повлияли на то, что в России не произошло роста приобретения алкогольных напитков.