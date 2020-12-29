Диетолог рассказал, как избавиться от похмелья

Фото: depositphotos/focuspocusltd
Британские эксперты поделились лучшими способами, помогающими избавиться от похмелья. Об этом сообщает издание Mirror.
Как утверждает диетолог Ханна Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после застолья станет грейпфрутовый сок. Помимо того, она уточнила, что этот напиток не ограничит активность ферментов обезболивающих.
Ричардс добавила, что во время похмелья не следует употреблять аспирин. Объясняется это тем, что употребление спиртного снижает способность печени человека расщеплять парацетамол.
Еще, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, избежать последствий вечеринки помогает обильное питье, куриный или овощной бульон.
Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачной продукции увеличивает риск заражения коронавирусом. Он говорил, что заболевшие COVID-19 люди, которые страдают алкоголизмом, переносят болезнь тяжелее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: