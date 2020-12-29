Диетолог рассказал, как избавиться от похмелья

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Британские эксперты поделились лучшими способами, помогающими избавиться от похмелья. Об этом сообщает издание Mirror.

Как утверждает диетолог Ханна Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после застолья станет грейпфрутовый сок. Помимо того, она уточнила, что этот напиток не ограничит активность ферментов обезболивающих.

Ричардс добавила, что во время похмелья не следует употреблять аспирин. Объясняется это тем, что употребление спиртного снижает способность печени человека расщеплять парацетамол.

Еще, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, избежать последствий вечеринки помогает обильное питье, куриный или овощной бульон.

Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачной продукции увеличивает риск заражения коронавирусом. Он говорил, что заболевшие COVID-19 люди, которые страдают алкоголизмом, переносят болезнь тяжелее.