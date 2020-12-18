Нарколог назвал процент россиян, регулярно злоупотребляющих алкоголем

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В России около 20–30% граждан регулярно злоупотребляют спиртными напитками, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Основную массу алкоголя и основной вред себе наносят люди, которые злоупотребляют алкоголем и которые не считаются больными алкоголизмом, и даже не входят в группу пагубного потребления алкоголя", – приводит слова Брюна ТАСС.

Специалист подчеркнул, что, согласно данным за 2019 год, за прошедшее десятилетие в стране удалось сократить количество выпиваемого за год спиртного с 18 литров чистого спирта на душу населения до 9 с половиной литров. Брюн добавил, что 9 литров спирта – это около 20 бутылок водки.

"Причем уберите отсюда детей и стариков, уберите примерно 50% населения, которые пьют очень мало и нормативно, останется вот та группа", – сказал он.

Ранее представители федерального проекта составили рейтинг самых трезвых и самых пьющих регионов России 2020 года. К самым трезвым отнесли Ингушетию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Субъектами, в которых жители часто употребляют спиртное, стали Республика Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.