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Общество

08:26

Составлен рейтинг самых трезвых и пьющих регионов РФ

регионы общество

Фото: depositphotos/mythja

Эксперты составили рейтинг самых трезвых и пьющих регионов России 2020 года, сообщает RT.

Согласно данным федерального проекта "Трезвая Россия", к самым трезвым относятся Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Субъектами, в которых жители часто употребляют алкоголь, стали Республика Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.

При этом Москва оказалась на 13-й строчке в перечне трезвых городов, а на 16-м разместился Санкт-Петербург.

"Алкоголь является очень серьезной проблемой в современном мире. Чтобы доказать это, нужно подчеркивать масштаб негативных последствий от данного явления", – считает руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев.

Ранее сообщалось, что наибольшая приверженность к употреблению алкоголя среди женщин наблюдается в Еврейской автономной области. В этом регионе женщины выпивают свыше 84 граммов спиртного в неделю в пересчете на этанол.

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