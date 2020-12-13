15:10
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
В Москве не планируют вводить ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", – сказал Собянин.
Мэр города также подчеркнул, что в новогодние праздники в столице не будет введен комендантский час. Собянин уточнил, что власти города не ограничивают встречи москвичей.
Собянин при этом подчеркнул, что в городе могут ужесточить антиковидные меры, если медицинская система перестанет справляться с пациентами. Однако он уточнил, что сейчас сфера здравоохранения имеет достаточный запас прочности.
По словам мэра, контролировать ситуацию в Москве позволяют мощные резервные госпитали, большой объем средств индивидуальной защиты и лекарств.
В России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции.
Еще 4 841 пациент вылечился от коронавируса в Москве
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