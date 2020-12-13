Антиковидные меры в Москве ужесточат, если медики не будут справляться – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал условие для ужесточения антиковидных мер в Москве. По словам мэра, более жесткие ограничения могут быть введены, если медицинская система перестанет справляться с пациентами. Об этом градоначальник заявил в интервью фильма "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

При этом в настоящее время, по словам Собянина, сфера здравоохранения имеет достаточный запас прочности. Он подчеркнул, что каждому периоду свойственны разные адекватные реакции на происходящее.

"Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших", – объяснил Собянин, добавив, что осенью все стало совсем по-другому.

Собянин подчеркнул, что контролировать ситуацию в Москве позволяют мощные резервные госпитали, большой объем средств индивидуальной защиты, лекарств.

Ранее градоначальник сказал, что противостоять в Москве коронавирусу при помощи китайского метода борьбы с инфекцией не представляется возможным.

Сообщалось, что с понедельника, 14 декабря, вакцинация от коронавируса в Москве будет доступна для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.

При этом в столице представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

