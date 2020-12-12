Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Противостоять в Москве коронавирусу при помощи китайского метода борьбы с инфекцией не представляется возможным. Об этом заявил Сергей Собянин в анонсе программы "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", – сказал градоначальник.

Ранее ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин" эффективен в борьбе с COVID-19. Такие данные были получены от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. При этом он указал, что исследования не завершены.

В феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили "Триазавирин" в Китай для испытаний против коронавируса.

Впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

