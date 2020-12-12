Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы

15:02
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Противостоять в Москве коронавирусу при помощи китайского метода борьбы с инфекцией не представляется возможным. Об этом заявил Сергей Собянин в анонсе программы "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".
"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", – сказал градоначальник.
Ранее ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин" эффективен в борьбе с COVID-19. Такие данные были получены от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. При этом он указал, что исследования не завершены.
В феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили "Триазавирин" в Китай для испытаний против коронавируса.
Впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Житель Китая рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом в стране
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: