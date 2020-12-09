Китайскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали в ОАЭ

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Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило, что разработанная китайской компанией Sinopharm вакцина от COVID-19, официально зарегистрирована. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточняется, препарат показал эффективность в 86%.

"Регистрация этой вакцины была проведена в ответ на заявку от компании Sinopharm CNBG", – приводится в материале сообщение эмиратского агентства WAM.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Специалист подчеркнул, что препарат является безопасным. Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно сотрудничают с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой вакцины от коронавируса.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.