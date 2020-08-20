Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление посольства РФ в Пекине.

"Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний", – сообщили в посольстве.

Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно сотрудничают с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой вакцины от коронавируса.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что в день вакцинации от коронавируса гражданам следует отказаться от алкоголя. По мнению врача, алкоголь способен ослабить не только иммунитет, но и действие самой вакцины.

