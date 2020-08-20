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Политика

04:09

Мексика сообщила о желании получить российскую вакцину от COVID-19

политика общество за рубежом безопасность медицина

Фото: depositphotos/kmiragaya

Стало известно об интересе властей Мексики к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter рассказал о прошедших переговорах с послом РФ Виктором Коронелли.

"Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы (испытаний. – Прим. Ред.)", – написал глава мексиканского МИД.

Эбрард добавил, что власти Мексики ожидают появление российской вакцины в стране как можно раньше.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Российский лидер отметил, что препарат испытала на себе одна из его дочерей.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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