Мексика сообщила о желании получить российскую вакцину от COVID-19

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Фото: depositphotos/kmiragaya
Стало известно об интересе властей Мексики к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter рассказал о прошедших переговорах с послом РФ Виктором Коронелли.
"Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы (испытаний. – Прим. Ред.)", – написал глава мексиканского МИД.
Эбрард добавил, что власти Мексики ожидают появление российской вакцины в стране как можно раньше.
Agradezco al Embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México. pic.twitter.com/9H3Zjd6k2i— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2020
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Российский лидер отметил, что препарат испытала на себе одна из его дочерей.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
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