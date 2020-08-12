Врач объяснил, что запрещено делать в день вакцинации от коронавируса

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Стало известно, что запрещено делать в день вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью РИА Новости.

По заявлению специалиста, гражданам в день прививки следует отказаться от алкоголя.

"Любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от COVID-19. – Прим. ред.), не совместимы с алкоголем, потому что прежде всего это токсическое действие", – подчеркнул Брюн.

По мнению врача, алкоголь способен ослабить не только иммунитет, но и действие самой вакцины.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания отметил, что отечественную вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь. На данный момент она чувствует себя хорошо.

По информации главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, Россия уже получила запрос на приобретение 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Среди заказчиков фигурируют 20 стран.

