Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Российскую вакцину от коронавируса испытала на себе дочь президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.

"Вакцина способна сформировать стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку", – рассказал он.

Как рассказал сам глава государства, после первого укола у нее была температура 38.

Путин также добавил, что на следующий день после первого укола температура у его дочери быстро начала спадать. Вторая прививка также сопровождалась температурой, но сейчас она чувствует себя хорошо.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Владимир Путин объявил во вторник, 11 августа. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января.

Ранее Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Российской Федерации будет бесплатной.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 897 599 случаев COVID-19, вылечились 703 175 человек, скончался 15 131.