Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной – глава Минздрава РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Российской Федерации будет бесплатной. Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета", – сообщил Мурашко. По словам министра, схема вакцинации уже всем известна и она станет плановой.

Он рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены. Сейчас готовятся документы для процедуры регистрации.

Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов говорил, что промышленное производство вакцины от COVID-19 может стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" запустил клинические испытания, а Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев.

Президент РАН Александр Сергеев не исключал, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может стать доступен в начале следующего года. При этом он признал, что осторожно относится к таким прогнозам, поскольку разработка прививок занимает много времени.

Президент РФ ранее положительно оценил работу системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Владимир Путин отметил организованность, которая была характерна для российской системы медицинской помощи.