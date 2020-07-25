Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население. – Прим. ред.) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы – медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.
Клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.
Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.
Испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев после положительного опыта применения вакцины у взрослых.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. В частности, исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
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