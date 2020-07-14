В Москве представили результаты исследования заражения коронавирусом контактных лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В столице провели масштабное исследование распространения коронавируса среди людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что базой исследования стали кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших.

"Мы приняли решение запустить еще одно большое исследование – изучить степень распространения COVID-19 среди близких контактов заболевших. По итогам – среди контактных заражается каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек. Наша информация не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19", – заявила вице-мэр.

Она добавила, что процент людей, которые заболевают от бессимптомных пациентов, немного выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19. В частности, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течением заболевания – 20%, со средней формой тяжести – 14%, при тяжелом течении заболевания – 15%.

Ракова предположила, что это связано с психологическими особенностями людей. Она отметила, что при бессимптомном течении заболевания у близкого человека они ведут себя менее осторожно и не соблюдают меры безопасности.

В то же время, по словам заммэра, тяжесть заболевания у близких контактов напрямую связана с тяжестью заболевания у зараженного. К примеру, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести ее бессимптомно.

В то же время для людей, которые заразились от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%. В этом случае в 2,7 раза увеличивается доля госпитализированных.

Ракова напомнила, что по результатам четвертого этапа ИФА-тестирования число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается: за последние две недели с 2,5 до 1,8%.

Одновременно с этим снижается заболеваемость среди москвичей: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4 до 1,2%.

Ракова добавила, что любой житель столицы может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию.

Ранее американские и китайские специалисты обнаружили в грудном молоке перенесших коронавирус женщин антитела к SARS-CoV-2. Исследователи полагают, что грудное молоко помогает младенцу противостоять патогену. По мнению специалистов, его смогут использовать в профилактических целях для обеспечения защиты взрослых.

Кроме того, научные специалисты из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций выделили 28 антител, которые, предположительно, нейтрализуют COVID-19. В исследовании говорится, что выявленные экспертами антитела связываются с белком патогена.

В дальнейшем они препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки. Совместно с израильскими коллегами немецкие специалисты изучили свыше четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.