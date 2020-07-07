Ученые из Бразилии рассказали о новых необычных симптомах при COVID-19

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Ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что коронавирусная инфекция способна поразить ротовую полость у пациента. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты сообщили, что у людей с коронавирусом могут встречаться петехиальная сыпь, кандидоз, травматические язвы, исчезновение вкусовой чувствительности, увеличение лимфоузлов и другие разнообразные поражения языка и слизистых. Именно поэтому эксперты считают, что при обследовании на COVID-19 необходимо проходить осмотр у стоматологов.

Российские стоматологи в свою очередь отметили, что некоторые неспецифические проявления СOVID-19 могут быть связаны со сниженным иммунитетом или длительным приемом ряда лекарств, в том числе антибиотиков.

Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов предположил, что необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа и першение в горле могут быть симптомами COVID-19.

До этого глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала часто выявляемый симптом COVID-19 у детей. По мнению специалиста, о наличии инфекции в организме ребенка может свидетельствовать диарея.

