Эксперт назвал новые симптомы COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа при ее отсутствии и першение в горле могут быть симптомами COVID-19. Об этом Агентству "Москва" рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

"Нужно внимательно оценивать следующие симптомы: частичная потеря обоняния, ощущение заложенности носа при ее отсутствии, необычное раздражение на языке, легкое раздражение в горле при отсутствии красноты, першение в горле, периодическое легкое покашливание", – сообщил он.

По словам доцента кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", также необходимо правильно оценивать понятие бессимптомного протекания болезни.

Ученый отметил, что на самом деле при таком варианте событий симптомы присутствуют, однако обычно люди на них не обращают внимания.

"В итоге мы должны все переболеть в легкой степени, чтобы выработался минимальный иммунитет – такой же, какой вырабатывается при сезонном гриппе", – подчеркнул эксперт.

При этом Фролов призвал россиян ответственнее выполнять требования личной безопасности, а также избегать мест потенциального сосредоточения вируса.

Ранее был назван часто выявляемый симптом COVID-19 у детей. По мнению специалистов, о наличии инфекции в организме ребенка может свидетельствовать диарея.