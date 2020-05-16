Назван часто выявляемый у детей симптом COVID-19

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Большинство детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме и часто болезнь протекает у них бессимптомно. Однако в группе риска оказываются те из них, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями или имеет иммунодефицитное состояние, сообщила глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния", – приводит ТАСС ее слова.

При этом в ряде случаев у детей с подтвержденным COVID-19 возникала диарея. По словам специалиста, этот симптом отмечается не у всех пациентов, но среди несовершеннолетних наблюдается достаточно часто.

Ранее рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Специалист отнес к ним высокую температуру, кашель и одышку. Он добавил, что также симптомом является снижение уровня кислорода в крови.

Также в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Однако окончательного заключения о частоте подобного симптома в РФ сейчас нет. При этом людям напоминают, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.