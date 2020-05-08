Москвичи с иммунитетом к COVID-19 станут социальными волонтерами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи, которые выздоровели от коронавиурса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому, сообщила заммэра по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

Заммэра выразила благодарность горожанам, которые готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек", – рассказала Ракова.

По ее словам, желающих обучат онлайн в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для горожан, находящихся на самоизоляции.

Руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы столицы Екатерина Кузнецова рассказала, что ежедневно обзваниваются те, кто победил COVID-19.

"Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости – от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", − рассказала Кузнецова.

Также она рассказала, что взаимодействие между социальными работниками, новоиспеченными волонтерами и теми, кто получает соцуслуги, будет организовано со всеми мерами безопасности.

"Специальный репортаж": "такая работа: волонтеры"

Ранее сообщалось, что в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.

Заказать бесплатную поездку на такси можно на следующий день после обращения, позвонив по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение "Яндекс.Такси", используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь".

При оплате установлен лимит в тысячу рублей в месяц. В Оперативном штабе подчеркнули, что этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой.

Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.

Донорами плазмы предлагают стать всем вылечившимся от COVID-19 москвичам в возрасте от 18 до 55 лет. У них не должно быть хронических заболеваний, а анализы на ВИЧ, гепатиты В и С должны быть отрицательные.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Анастасия Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.