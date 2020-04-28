В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Донорами плазмы для больных COVID-19 в Москве уже стали 130 человек, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, еще более 200 человек готовы стать донорами.
Вице-мэр обратила внимание, что после переливания плазмы пациенты с коронавирусом быстрее идут на поправку. Она также напомнила, что по решению Клинического комитета переливание в первую очередь проводят пациентам, которые находятся в критическом состоянии.
"Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тысячи звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", – заявила вице-мэр.
Ракова напомнила, что всем вылечившимся от COVID-19 москвичам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы. У них не должно быть хронических заболеваний, а анализы на ВИЧ, гепатиты В и С должны быть отрицательные.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Она выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.
На сегодняшний день более 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, которые проходят лечение на дому, находится под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга. Именно медик решает, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или необходима госпитализация.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось. В России заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.
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