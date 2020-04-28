Под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, которые проходят лечение на дому, находится под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что врачи, приезжающие к пациентам на дом, имеют при себе весь арсенал необходимых инструментов.
"Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра подчеркнула, что именно медик решает, нужно ли человеку оставаться дома, пройти тестирование в одном из КТ-центров города или необходима госпитализация.
По ее словам, в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. В частности, всем пациентам обязательно делают КТ легких, по результатам которого одно заключение выдает рентгенолог поликлиники и второе – врач референс-центра.
Заммэра рассказала, что отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Это, отметила она, помогает принимать наиболее правильное решение о тактике лечения.
К примеру, если у пациента первая или вторая стадия, то он, чаще всего, остается лечиться на дому под наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если же у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра его переводят в больницу.
По актуальным данным, за последние сутки в России выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек не имелось симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала ранее, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Она выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.
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