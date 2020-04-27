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Общество

12:00

Академик РАН заявил, что коронавирус распространяется в РФ по особому сценарию

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России ситуация с коронавирусом развивается по особому сценарию, считает академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Он подчеркнул, что в стране наблюдается низкая заболеваемость и низкая смертность. Специалист связывает такой сценарий с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также с богатым опытом санитарно-эпидемиологических служб.

Ершов напомнил, что эпидемии всегда были в Союзе, начиная с таежного энцефалита и холеры. "Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы", – цитирует вирусолога ИА "НСН".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, в первый месяц лета станет полегче.

В России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее. За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев заражения COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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