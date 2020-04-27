В России подтвердили 6 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2871. В Московской области заразились 638 человек, в Нижегородской области – 207, в Дагестане – 167, в Санкт-Петербурге –161, в Рязанской области и Камчатском крае – по 85, в Татарстане – 70.

В Курской и Тульской областях обнаружили по 69 зараженных, в Ростовской области – 65, в Тамбовской области – 61, в Свердловской области – 59, в Челябинской области – 58, в Краснодарском крае – 57, в Калужской области – 56, в Северной Осетии – 53, в Орловской области – 44, в Брянской, Владимирской, Ленинградской областях и Башкирии – по 43.

В Мордовии, Чувашии и Новосибирской области обнаружили по 42 зараженных, в Ингушетии – 38, в Смоленской и Самарской областях – по 35, в Тверской области – 34, в Новгородской области, Ставропольском и Хабаровском краях – по 33, в Республике Марий Эл – 31, в Волгоградской области – 30, в Кабардино-Балкарии – 29, в Калининградской и Мурманской областях – по 28, в Белгородской области, Ямало-Ненецком АО и Алтайском крае – по 27, в Кировской области – 26, в Ярославской области – 25.

В Липецкой, Ульяновской областях и Приморском крае заразились по 24 человека, в Ханты-Мансийском АО и Бурятии – по 23, в Пензенской и Саратовской областях – по 22, в Астраханской области – 21, в Воронежской области, Чечне и Пермском крае – по 20, в Карачаево-Черкесии и Красноярском крае – по 19.

В Еврейской АО зарегистрировали 15 случаев, в Псковской и Оренбургской областях – по 14, в Тюменской области – 13, в Карелии, Коми, Калмыкии и Республике Алтай – по 12, в Костромской и Вологодской области – по 10, в Ненецком АО, Омской и Томской областях – по 9, в Ивановской, Архангельской областях, Адыгее и Хакасии – по 8, в Республике Саха (Якутия) – 7, в Забайкальском крае – 6.

5 случаев зафиксировали в Удмуртии, по 4 – в Кемеровской и Амурской областях, по 3 – в Республике Тыва, Магаданской области и Севастополе, по 2 – в Курганской области, Чукотском АО и Крыму, 1 – в Сахалинской области.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выписали 579 человек, 349 из которых – в Москве. За весь период выздоровели 7 346 зараженных. За сутки подтвердили 50 летальных случаев с коронавирусом. 31 человек умер в Москве. За весь период по России умерли 794 человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Роспотребнадзор определит список регионов в зоне риска распространения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее мнению, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.