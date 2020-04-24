В Роспотребнадзоре заявили о необходимости еще двух недель жестких ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в России еще как минимум две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в противном случае риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.
"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода... Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно четко соблюдать", – цитирует Попову ТАСС.
Она добавила, что российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные. Глава ведомства обратила внимание, что любая ошибка может вернуть страну в исходную точку.
"Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения, на каждом этапе – свои, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми", – объяснила она.
Россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент и что каждый может столкнуться не только с очевидными сегодня последствиями, но и с отдаленными, констатировала Попова.
"Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет иммунитета в популяции или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.
Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось.
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