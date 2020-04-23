Эксперты рассказали, опасно ли бессимптомное течение коронавирусной инфекции

В Минздраве России рассказали о необычном течении пневмонии, вызываемой коронавирусом. В частности, у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 может не быть никаких жалоб на самочувствие и симптомов заболевания. Тем не менее признаки болезни становятся видны после проведения компьютерной томографии легких. Разбираемся, опасно ли бессимптомное течение коронавирусной инфекции.



Скрытая угроза

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что у некоторых людей, заразившихся новым типом коронавируса, наблюдается необычное течение пневмонии. По его словам, у таких пациентов нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. Однако признаки пневмонии обнаруживаются при проведении компьютерной томографии.

В пример Авдеев привел ситуацию с пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, который из-за вспышки COVID-19 на борту не один день дрейфовал у японских берегов. Специалист отметил, что у 73% пациентов с корабля не наблюдалось абсолютно никаких симптомов, хотя лабораторно у них была подтверждена коронавирусная инфекция.

"Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у подавляющего большинства. Это значит, что мы сегодня столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний", – подчеркнул он.





Сергей Авдеев главный пульмонолог Минздрава РФ Компьютерную томографию я бы поставил сегодня на первое место среди всех имеющихся методов для подтверждения диагноза. По своей чувствительности она даже превосходит лабораторную диагностику для подтверждения вирусной инфекции. Чувствительность компьютерной томографии превышает 90%.

Авдеев добавил: на начальных этапах пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, имеет вид "матового стекла". Однако потом она начинает прогрессировать, и изменения становятся более плотными и распространенными. "Затем происходит фаза обратного развития – уменьшение размера и плотности легочных инфильтратов", – пояснил пульмонолог.

По последним данным, в России зарегистрировано 68 тысяч 622 случая заражения COVID-19, в том числе 5 тысяч 849 новых больных за минувшие сутки. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 45–50% пациентов не ощущают никаких симптомов болезни. В России 80% зараженных коронавирусом – люди младше 60 лет, а представителей старшего поколения – всего лишь 15% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией.



Опасна ли бессимптомная болезнь?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А. И. Евдокимова Сергей Бабак рассказал Москве 24, что существует два пути проникновения нового типа коронавируса в организм: через верхние дыхательные пути или сразу в легкие.

"Когда инфекция сразу поступает в легкие, то там получается это "матовое стекло". Симптомов еще нет, но инфекционный агент уже в легком, он уже дает эффект, по сути дела, это и есть форма болезни. Поэтому если человека будут тестировать с помощью мазка с задней стенки глотки, чтобы найти вирус, то ничего не найдут", – подчеркнул эксперт.





Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А. И. Евдокимова Рентгенография или компьютерная томография легких стала фактически диагностическим методом выявления этих форм болезни, легочного проявления COVID-19.

По мнению специалиста, если у пациента с коронавирусом нет симптомов, то существует большая вероятность, что он справится с болезнью без осложнений.

"Если ответ иммунной системы будет достаточен и это здоровый, крепкий молодой человек без хронических заболеваний, то он, в принципе, перенесет все спокойно. Очажок рассосется бесследно, вирус погибнет, и все будет хорошо", – считает Бабак.





Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А. И. Евдокимова Если "матовое стекло" маленькое, то легкое продолжает функционировать, оно возмещает свою функцию за счет остальных своих участков. Но, к сожалению, также есть шанс, что оно распространится на все легкое.

С экспертом согласен и пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ Евгений Шмелев. По его словам, симптомы болезни станут проявляться только тогда, когда микропневмония начнет прогрессировать.

"Проявляться клинически болезнь будет только тогда, когда размер пневмонии будет достаточен, чтобы данный индивид почувствовал это в виде интоксикации и одышки", – пояснил собеседник Москвы 24.

Самостоятельно определить пневмонию без симптомов не получится, поэтому врач советует при первых признаках болезни обращаться к медикам. При необходимости они проведут компьютерную томографию. Причем лучше делать обследование с аппаратом высокого разрешения, поскольку специалистам так будет удобнее выявлять возможную болезнь.