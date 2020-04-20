В Минздраве рассказали, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что бессимптомный коронавирус в некоторых случаях требует специальной терапии. Об этом она рассказала Москве 24.

"Если нет никаких объективных признаков коронавируса, то есть если болезнь протекает совершенно бессимптомно, то нужно изолироваться дома и просто пересидеть. Однако это не касается случаев, когда есть изменения в тканях легких", – заявила Ткачева.

"Когда мы видим на КТ (с помощью компьютерной томографии. – Москва 24) бессимптомную пневмонию, мы все равно ее расцениваем как пневмонию. И мы все равно должны таких пациентов лечить противовирусными препаратами и наблюдать, как меняется картина легких на КТ. Когда речь идет уже о пневмонии – даже если человек не жалуется, нужно быть начеку: состояние может быстро ухудшиться", – заключила собеседница сайте.

Ранее Ткачева рассказала, что у пожилых людей крайне низкая вероятность быть бессимптомными носителями коронавируса.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, которые заразились коронавирусом. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции. При этом в России более 700 пациентов с COVID-19 находится в тяжелом состоянии.

В Минздраве надеются на спад распространения коронавируса в стране к лету. При этом министр ведомства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.