Более 700 пациентов с COVID-19 в России находится в тяжелом состоянии – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России более 700 пациентов в диагностированным коронавирусом находится в тяжелом состоянии. В интервью телеканалу "Россия 24" министр уточнил, что их консультируют специалисты "самого высокого уровня".
"У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет... Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях", – заявил глава Минздрава.
Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции сигнализирует о необходимости модернизации в области здравоохранения в РФ. Он уточнил, что отечественные медработники учитывают опыт зарубежных коллег и готовы совершенствовать механизмы реагирования.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, которые заразились коронавирусом. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции. Всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. 3446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.
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