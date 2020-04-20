Путин поручил рассмотреть вопрос ускорения процедуры регистрации вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства, сообщает "Газета.ру".
Глава государства дал распоряжение после того, как директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил по поводу производства вакцины от коронавируса. Путин предложил систематизировать изложенные специалистом тезисы.
"Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования", – заявил Путин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Также глава государства допустил возможность выделения дополнительных ресурсов для разработки вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил после заявления главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что все возможные решения по вакцине ежедневно прорабатываются.
"Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, увеличим дополнительные ресурсы", – отметил Путин.
Ранее президент России поручил правительству до 15 мая принять решения для упрощения и сокращения сроков исследований и госрегистрации лекарств для профилактики коронавируса. Кроме того, согласно распоряжению, кабмин должен осуществлять мониторинг эффективности и безопасности разрабатываемых вакцин.
Также Мурашко недавно рассказал, что работы над созданием вакцины против коронавируса ведутся в семи центрах. Он заявил, что вскоре разработка препаратов сдвинется на стадию проведения клинических испытаний.
На совещании Путин также рассказал, что коечный фонд для борьбы с коронавирусом будет полностью развернут во всех регионах России к концу этой – началу следующей недели. Также он подчеркнул, что пик развития пандемии в России еще впереди.
На совещании также выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что в столице стабилизировалась динамика прироста тяжелобольных коронавирусом пациентов на уровне 1-1,3 тысячи человек в сутки. Также Собянин отметил, что в пределах ближайших полутора недель станет ясно, какие меры необходимо предпринять по дальнейшей борьбе с распространением коронавируса.
Собянин считает принятые в городе ограничительные меры достаточными
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