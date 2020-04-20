Дальнейшие действия в связи с COVID-19 будут понятны в течение недели-полутора – Собянин

14:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дальнейшие действия по ситуации с распространением коронавируса в столице будут понятны в пределах ближайших полутора недель. Об этом сообщает РИА Новости.
На эту тему он высказался в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора, более-менее будет понятно, как дальше будем двигаться, потому что мы уже долго живем в режиме ограничения движений и самоизоляции", – заявил Собянин
Уже действующие в городе меры он назвал достаточными, но заявил о необходимости продлить срок их действия.
"Мы считаем, что меры сдерживания и самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим", – заявил мэр.
Сергей Собянин напомнил, что со среды, 22 марта, в городе будет установлен автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте. Это касается как разных видов общественного транспорта, так и личных автомобилей.
Также градоначальник объявил, что число тяжелобольных с коронавирусом в Москве стабилизировалось на уровне 1000–1300 пациентов в сутки.
Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что пик по заболеваемости COVID-19 еще впереди. Однако глава государства отметил, что процесс удалось замедлить.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, которые заразились коронавирусом. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции. Всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. 3446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.
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