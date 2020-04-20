77% россиян боятся заразиться коронавирусом – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос по поводу отношения россиян к коронавирусу.

По результатам опроса стало известно, что 77% респондентов боятся заразиться COVID-19, из которых 22% очень боятся вируса, остальные же отметили, что опасаются лишь в какой-то мере. 10% респондентов уверены, что коронавирус не затронет их, в то время как 12% и вовсе не думали над этим.

Что касается уровня опасений заражения по регионам, то высокие показатели по россиянам, которые боятся заболеть, зафиксировали в Москве (82%) и Санкт-Петербурге (79%).

17% опрошенных уверены, что заразиться коронавирусом довольно просто, и такая вероятность довольно высока. 28% респондентов расценивают шансы на то, чтобы заболеть COVID-19, как низкие. 55% россиян не смогли оценить степень вероятности заражения коронавирусом.

Опрошенные также ответили на вопрос о системе информирования горожан о коронавирусе. Подавляющее большинство респондентов (86%) отметили, что граждан информируют в достаточной мере. В то же время 11% опрошенных посчитали, что россиянам предоставляют недостаточно сведений о COVID-19.

Ранее портал Superjob.ru провел опрос по поводу планов людей после отмены режима самоизоляции. Почти четверть россиян ответили, что после получения разрешения на свободное передвижение они планируют прогуляться по парку или лесу. Также респонденты заявили о желании посетить парикмахерскую или заняться спортом на свежем воздухе.

7 апреля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о соблюдении режима самоизоляции. Согласно им, 81% россиян уверены, что не нарушают карантин. 76% респондентов считают наиболее важным для защиты от коронавируса ограничение контактов и нахождение дома.