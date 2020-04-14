Россияне рассказали о планах после отмены самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти четверть россиян заявили, что после снятия режима самоизоляции хотят выйти на прогулку в парк или в лес. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.ru, сообщает "Интерфакс".

Прогулка на природе интересует преимущественно молодежь в возрасте до 24 лет, то есть 26 процентов опрошенных.

Еще одно популярное среди изолировавшихся москвичей занятие – посещение парикмахера. На данный момент салоны красоты закрыты, и примерно каждый десятый россиянин намерен привести себя в порядок после отмены запрета.

Опрос показал, что мужчины не намного уступают женщинам в желании посетить салон красоты – 9 против 10 процентов соответственно.

Кроме того, респонденты заявили о желании заняться спортом – в целом доля ответивших таким образом составляет 9 процентов, но среди опрошенных в возрасте до 24 лет процент выше – 14.

В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, причем проводился опрос в 341 населенном пункте во всех федеральных округах РФ.

Психологи считают, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцирует процесс переосмысления ценностей. По мнению члена Федерации психологов образования РФ Юлии Челышевой, люди станут больше ценить родственников и друзей.

