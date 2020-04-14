Психолог рассказала о переоценке ценностей людьми после пандемии COVID-19

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Психологи рассказали, что после пандемии коронавирусной инфекции произойдет всеобщая переоценка ценностей. Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева выразила уверенность в том, что после преодоления сложившейся ситуации люди станут больше ценить родственников и друзей.
"После пандемии мир изменится, люди по-другому взглянут на многие аспекты своей жизни. Естественно, произойдет переоценка ценностей. Мы уже понимаем, насколько нам не хватает элементарных прогулок, общения с друзьями, встреч в кафе, и пытаемся восстановить это онлайн-чатами или конференциями", – приводит Агентство "Москва" ее слова.
По словам Челышевой, в условиях самоизоляции люди потеряли те маленькие детали, которые были главными составляющими дня. Она утверждает, что по окончании пандемии у многих ощущение вкуса жизни усилится.
Специалист отметила, что многие начнут больше внимания уделять родным и близким, а также станут радоваться любым мелочам, которые раньше не замечали.
Кроме того, по мнению психолога, большинство людей станет бережнее относиться к своему здоровью. И это касается как физического состояния, так и психического.
"Необходимы усердная работа над собой, постоянная саморегуляция – важные характеристики, которые помогают преодолевать кризисные времена", – уверена Челышева.
Она добавила, что коронавирусная инфекция позволит осознать, кто из окружения по-настоящему дорог, а кто, напротив, совершенно не значим. И все встанет на свои места.
Челышева предположила, что история с коронавирусом станет некоей темой, которую будут передавать из поколения в поколение с целью напомнить, какую беду удалось пережить.
Согласно последним данным, в России за последние сутки подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
По статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
В России подтверждено 2774 новых случая заражения COVID-19
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