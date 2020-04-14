Медик рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве

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В Москве складывается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такого мнения придерживается президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Как передает слова эксперта РИА Новости, начальный этап самоизоляции москвичи провели ответственно, строго соблюдая медицинские рекомендации.

"Наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3", – рассказал Ачкасов.

По словам эксперта, за последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных опасной коронавирусной инфекцией.

"Это вообще парадоксальная ситуация", – заявил Ачкасов.

Специалист предостерег, что даже легкие формы заражения коронавирусом COVID-19 могут привести к серьезным последствиям. В частности, инфицированный подвержен фиброзу легких.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Специалист отметил, что больше всех страдают имеющие хронические заболевания.

Накануне нью-йоркский врач сообщил о поразивших его словах, произнесенных пациентом с тяжелой формой COVID-19. Он отметил, что эта ситуация стала самой худшей за 12 лет работы.