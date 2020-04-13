Мотивирующие слова для больных COVID-19 появились на горе в Швейцарии

Швейцария проецирует флаги и слова поддержки на вершине горы Маттерхорн

Вершина горы Маттерхорн в Швейцарии стала экраном. На ней транслируют слова поддержки для тех, кто в настоящий момент борется с заражением коронавирусом.

Мотивирующие высказывания появляются на нескольких языках. На горе появляются такие слова как "Надежда", "Мечтай сейчас – путешествуй позже", "Оставайтесь дома" и "Мы". Также на гору проецируют флаги разных стран.

Жители Швейцарии положительно оценили акцию. Они назвали ее "символом надежды" во времена пандемии.

Согласно данным ВОЗ на 13 апреля, всего в мире болеет коронавирусом более 1,6 миллиона человек. Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса.

В Швейцарии зафиксировано более 25 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 12,5 тысячи человек излечилось. Также в стране зарегистрировали 1106 смертельных исходов в результате заражения коронавирусом.