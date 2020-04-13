Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:15

Мотивирующие слова для больных COVID-19 появились на горе в Швейцарии

за рубежом

Швейцария проецирует флаги и слова поддержки на вершине горы Маттерхорн

Вершина горы Маттерхорн в Швейцарии стала экраном. На ней транслируют слова поддержки для тех, кто в настоящий момент борется с заражением коронавирусом.

Мотивирующие высказывания появляются на нескольких языках. На горе появляются такие слова как "Надежда", "Мечтай сейчас – путешествуй позже", "Оставайтесь дома" и "Мы". Также на гору проецируют флаги разных стран.

Жители Швейцарии положительно оценили акцию. Они назвали ее "символом надежды" во времена пандемии.
Согласно данным ВОЗ на 13 апреля, всего в мире болеет коронавирусом более 1,6 миллиона человек. Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса.

В Швейцарии зафиксировано более 25 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 12,5 тысячи человек излечилось. Также в стране зарегистрировали 1106 смертельных исходов в результате заражения коронавирусом.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать