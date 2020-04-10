Итальянцы поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19

15:47
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Администрация итальянской коммуны Альмено Сан Сальваторе поблагодарила российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом в регионе Ломбардия, передает ИА "НСН".
"Мы, фонд Рота и администрация коммуны Альмено Сан Сальваторе, бесконечно благодарны и признательны вам за сегодняшнюю работу", – говорится в обращении.
Сотрудники администрации отметили, что помощь российских медиков придает стране сил и уверенности в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В марте в Италию прибыли 15 военных самолетов из России. Они доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Данная мера была принята после переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Президент выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой.
Италия занимает первое место в мире по числу жертв COVID-19. По последним данным, число инфицированных на Апеннинах превышает уже 143,6 тысячи человек, свыше 28 тысяч больных выздоровели.
В мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.
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