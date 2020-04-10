Пойдет ли Россия по китайскому пути развития пандемии?

Спустя 2,5 месяца жесткого карантина власти Китая разблокировали выезд из эпицентра вспышки коронавируса, города Ухань. Но пандемия до сих пор бушует в Европе, все больше случаев заболевания фиксируется и в России. Будет ли сценарий развития ситуации с коронавирусом в России похож на китайский и чего нам стоит ждать? Разбираемся с экспертами.

Китай прощается с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За весь период эпидемии, а затем пандемии в Китае заразилось более 81,7 тысячи человек, умерло более 3,3 тысячи человек. Последний месяц эпидемиологическая обстановка стала значительно улучшаться. Ежедневно выявлялось менее 100 новых случаев инфицирования, а с 29 марта – менее 50.

В Китае 7 апреля впервые за сутки никто не умер от коронавируса. И в ночь на 8 апреля после 76 дней в изоляции власти страны разблокировали выезд из Уханя. Первый день свободы праздновала и наша соотечественница Светлана, которая еще в декабре приехала в китайский город по работе и пережила карантин в четырех стенах.



Данные на момент снятия карантина с города Ухань в Китае (в ночь на 8 апреля)

"Постепенно все открывается. Сначала открылось метро, люди стали выходить на работу, – делится Светлана своими первыми впечатлениями с Москвой 24. – В первую очередь выходят полиция, медики, пожарные. Потом офисы с небольшим количеством человек, затем магазины и салоны. И наконец откроются школы и садики".





Светлана пережила карантин в Ухане В первый день я пошла просто гулять по городу. Сейчас весна, все цветет, очень красиво. Людей много на улице, все фотографируются, занимаются спортом. Салоны просто забиты мужчинами.

Тем не менее меры безопасности все еще соблюдаются. При выходе с территории дома нужно сканировать специальное ID (удостоверение личности) или иметь при себе справку, подтверждающую, что ты здоров. Это также проверяется при входе в любое заведение, магазин. Во избежание повторной волны пандемии в Китае до сих пор действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах.

Будет ли сценарий развития пандемии в России похож на китайский?

Фото: Агентство "Москва"

Некоторые российские вирусологи и эпидемиологи считают, что китайский опыт сложно рассматривать применительно к России и на основе этого прогнозировать, как будут развиваться события у нас. "Мы – не Китай. У нас совершенно свой путь, иная логистика и плотность населения, – рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев в диалоге с Москвой 24. – Поэтому говорить о том, что эпидемия пойдет именно таким путем, не приходится".

По мнению специалиста, скорость распространения инфекции зависит в большей степени от транспортных потоков. В свою очередь, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн считает, что на скорость распространения коронавируса также влияет удаленность городов друг от друга. "В Китае в разных частях страны эпидемия проходила по-разному. И в России в разных местах она может развиваться по-разному", – полагает вирусолог.

Анатолий Альтштейн отмечает, что в России нет такого количества заболевших, как было в Ухане, поэтому ни один город пока не закрыт, но необходимо наблюдать за тем, как развивается ситуация с коронавирусом.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Сейчас в России умирает по несколько человек в день. Пока мы не идем на то, чтобы закрывать города или вводить очень жесткий карантин. Мы наблюдаем. Есть надежда, что эпидемия имеет сейчас не такой сильный характер, может быть, она пойдет на спад в течение ближайших двух-трех недель.

По мнению профессора Альтштейна, чтобы контролировать заболеваемость, нужно изучать антитела к коронавирусу у населения и смотреть, есть ли инфекция, которая захватывает людей, но проходит без клинических симптомов. Нужно получить вирусные белки и разработать иммунные сыворотки, содержащие специфические антитела. "С помощью такой сыворотки можно идентифицировать конкретный вирус", – полагает эксперт. Таким образом получится определить, есть ли у конкретного человека иммунитет к этому коронавирусу или нет.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев считает, что благодаря таким исследованиям некоторые люди, у которых обнаружат иммунитет к этому коронавирусу, смогут выйти из самоизоляции. При этом эксперт отмечает, что если количество заболевших будет увеличиваться экспоненциально, то, скорее всего, ограничения ужесточат.





Тимур Пестерев врач-эксперт Если каждый день количество новых инфицированных будет увеличиваться вдвое на протяжении какого-то времени, то очень вероятно, что меры ужесточат.

Пестерев добавил, что принятие решения будет зависеть от правительства, ведь в разных странах вопросы об ужесточении мер из-за коронавируса принимались по-разному. "Кого-то неделя убеждает, как в той же Италии. Кому-то достаточно двух дней, как в Южной Корее. Результаты видите сами", – отметил эксперт.

Также Пестерев отметил, что "говорить о похожести на Китай, Европу или США в этом случае не приходится, мы очень своеобразная в этом плане страна". И добавил, что если россияне будут соблюдать меры по ограничению передвижения и выхода из дома, то вероятность распространения вируса снизится.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что при благоприятном развитии событий Россия начнет к лету выходить из ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ на 10 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,4 миллиона человек, свыше 85,5 тысячи скончалось. Больше всего больных COVID-19 проживает в США (более 395 тысяч человек), Испании (146,6 тысячи), Италии (139,4 тысячи), Германии (более 108 тысяч), Китае (более 83,2 тысячи), Франции (более 81 тысячи), Иране (более 66,2 тысячи), Великобритании (более 60 тысяч) и Турции (более 38 тысяч).

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 18 летальных исходов, полностью выздоровели 97 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. Всего в России заболели 11 917 человек, умерли 94, выздоровели от коронавируса 795 пациентов.



Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок