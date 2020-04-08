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Москва 24

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Общество

8 апреля, 18:52

"Все кричали: "Ухань, вперед!" Россиянин – о первом дне после карантина

общество эксклюзив

В ночь на 8 апреля, спустя 76 дней изоляции, власти Китая разблокировали выезд из Уханя. Россиянин, переживший карантин в эпицентре эпидемии, рассказал Москве 24 о том, как жители Уханя встретили первый день "на свободе" и о чем больше всего мечтает человек после длительной изоляции.

Фото: предоставлено героем материала

Первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным ТАСС, за весь период эпидемии в Китае заразилось более 81,7 тысячи человек, умерли более 3,3 тысячи человек. На протяжении последнего месяца каждый день выявлялось менее 100 новых случаев инфицирования, а с 29 марта – менее 50.

Эпидемиологическая обстановка стабильно улучшалась, и 7 апреля было объявлено, что впервые за последние сутки никто не умер от коронавируса. И уже в ночь на 8 апреля впервые за 2,5 месяца карантина жители города Ухань смогли сбросить с себя оковы изоляции и свободно перемещаться. Власти Китая разблокировали выезд из города.

Глоток свободы после нахождения на длительном карантине 8 апреля получил и наш соотечественник Олег Иншаков. В диалоге с Москвой 24 он рассказал, что работает в Шанхае детским тренером по хоккею и отправился в командировку в Ухань, не подозревая, что через две недели город закроют. Олег должен был вернуться к семье 30 января, но в итоге застрял там на целых 2,5 месяца.

По словам Олега, в полночь, когда открыли городские границы, многие жители Китая вышли на улицы и стали ликовать.

Ночью на главной площади китайцы кричали: "Ухань, вперед!" Гудели все машины, это было похоже на праздник.
Олег Иншаков
пережил карантин в Ухане

Во время карантина Олег общался вживую только с соседом по квартире и коллегой в одном лице. С семьей и друзьями поддерживали общение по телефону и через мессенджеры. Гулять можно было только на огороженной территории у дома, не выходя за забор.

Утром 8 апреля он получил разрешение на выезд и сразу отправился на вокзал. "Я не знаю почему, но много людей выходили из домов с чемоданами. Может, как и я, застряли в командировке и разъехались по своим городам", – говорит Олег.

Видео: Instagram.com/uckycoach_


"Когда я приехал на вокзал, было ужасно непривычно. Столько людей, все в масках, все ходят без ограничений, – делится Олег первыми впечатлениями после отмены карантина. – Вход на вокзал был очень серьезным. Проверили мою регистрацию в Шанхае и визу, что я официально работаю. Сначала не хотели пускать с клюшкой, но я объяснил, что это для работы, и тогда меня без проблем впустили. Я рад безумно!"

Когда вышел за территорию дома, ощущения непередаваемые! Хотелось танцевать, но в руках был телефон и баул с формой и одеждой. Сейчас хочется сходить в кафе и поесть вредной еды.
Олег Иншаков
пережил карантин в Ухане

По словам Олега, Китай потихоньку возвращается к тому ритму, что был до карантина: улицы оживились, многие учреждения возобновляют работу, но занятия с детьми в Ухане пока все еще ограничены. Маски пока тоже необходимо носить в обязательном порядке.

В поезде у россиянина измерили температуру, а также сообщили, что в Шанхае его ждет двухнедельный карантин, потому что он прибыл из Уханя. "Буду в Шанхае ждать открытия авиасообщения с Россией, очень хочется улететь домой, к семье", – с грустью говорит мужчина.

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

На сегодняшний день в Китае почти прекратились местные случаи инфицирования. Большинство зараженных прибывает из-за рубежа. По данным ТАСС, с 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому в большинстве случаев те, кто прибыл в КНР с заболеванием, являются гражданами Китая.

Несмотря на улучшающуюся эпидемиологическую обстановку, в стране сохраняются повышенные меры безопасности. До сих пор действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах, чтобы избежать второй волны эпидемии.

В России также предприняты серьезные меры для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что страна справится с COVID-19.

Президент сообщил, что от дисциплины соотечественников теперь зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого должна достигнуть Россия. Глава государства уверен в том, что граждане страны справятся с подобным образом жизни, преодолев возникающие трудности.

Путин поручил установить спецвыплаты для врачей на три месяца, а также установить выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка в семье безработных. Для поддержки бизнеса глава государства предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам.

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Лоскутникова Наталья

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