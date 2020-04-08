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Общество

16:20

Путин заявил, что россияне непременно должны выдержать режим самоизоляции

общество

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам сообщил, что понимает их усталость от самоизоляции.

Однако глава государства обратил внимание, что другого выбора из-за ситуации с коронавирусом нет.

"Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно", – сказал Путин.

По словам российского лидера, граждане страны должны справиться с подобным образом жизни, преодолев возникающие трудности.

"Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать", – подчеркнул Путин.

От дисциплины соотечественников теперь зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого обязана достигнуть Россия, считает Путин.

Ранее президент продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты.

Кроме того, Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия.

Также он поручил на три месяца установить спецвыплаты для врачей.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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