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Владимир Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия. По его словам, сейчас крайне важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны.

"Сейчас нужно создать все условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию", – сказал президент РФ в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.

Глава государства призвал глав регионов сформировать четкий и понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Путина, могут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.

Ранее президент заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.

