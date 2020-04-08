За сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса

10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.
В Московской области за сутки заболели 95 человек, в Санкт-Петербурге – 34, в Ленинградской области – 32, в Республике Марий Эл – 27, в Мурманской области – 25, в Краснодарской крае и Нижегородской области – по 24.
В Липецкой области, Коми и Ингушетии зарегистрировали по 18 случаев заражения, в Рязанской области – 15, в Ямало-Ненецком АО – 11, в Воронежской области и Кабардино-Балкарии – по 10.
В Чувашии – 9 случаев заражения, в Оренбургской области и Хабаровском крае – по 8, в Мордовии, Бурятии, Красноярском и Приморском краях – по 7, в Курской области, Тамбовской области, Северной Осетии, Алтайском крае – по 6.
В Тульской области, Чечне, Свердловской и Сахалинской областях заболели по 5 человек, в Белгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Ростовской областях, Калмыкии и Башкирии – по 4. В Ханты-Мансийском АО, Забайкальском крае и Еврейской АО – по 3.
По 2 новых случая зарегистрировали во Владимирской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской и Новосибирской областях. Еще по 1 – в Брянской и Калининградской областях, Дагестане, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской, Томской областях, Хакасии, Якутии и Крыму.
По итогам в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее.
За прошедшие сутки из больниц выписали 86 человек, 48 из них – в Москве. За весь период по России выздоровели 580 пациентов.
За сутки умерли пять человек с коронавирусом: в Московской области – два, в Северной Осетии, Иркутской области, Хабаровском крае – по одному. За весь период по России умерли 63 пациента.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.
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