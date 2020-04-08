Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 180 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Днем ранее было проведено 795 тысяч, а медики следили за состоянием 185 тысяч человек.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 пациентов пришлось на Москву. В столице лечение на дому проходят 1700 человек.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, полагает она. Скворцова объяснила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.