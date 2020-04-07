Около 1700 человек проходит лечение от коронавируса дома – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Около 1700 человек проходит лечение от коронавируса дома, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Как мы видим, далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий", – отметила заммэра.
Она подчеркнула, что врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более семи тысяч удаленных консультаций.
С 23 марта для заболевших COVID-19 в легкой форме стали доступны круглосуточные онлайн-консультации. Врачи дистанционно оценивают состояние пациентов и дают рекомендации. Для этого врачи пользуются электронной медицинской картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.
Для получения консультаций необходимо пройти регистрацию на специализированной платформе сайта Депздрава Москвы. В случае ухудшения состояния пациента врач принимает решение о проведении очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.
В настоящий момент 200 специалистов, получивших дополнительные сертификаты в системе непрерывного медицинского образования для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, способны проводить до четырех тысяч консультаций ежедневно.
Согласно данным ВЦИОМ, 90% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции. В целом по стране самоизоляцию соблюдают 81% граждан.
В настоящий момент в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случая инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.
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