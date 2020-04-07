90% москвичей соблюдают режим самоизоляции – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
90% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным, 81% жителей России утверждают, что соблюдают самоизоляцию, в столице – 90%. 74% россиян считают, что от коронавируса можно защититься. Обратного мнения придерживаются 16% наших сограждан.
Ограничение контактов и нахождение дома в качестве меры для защиты себя и близких от коронавируса считают важным 76% респондентов, гигиене и использованию антисептиков отдают предпочтение 58%, ношение маски или респиратора выбирают 30%.
Ранее Владимир Путин сообщил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.
Также президент РФ подчеркнул, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Он напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.
В настоящий момент в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случаев инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.
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