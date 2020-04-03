Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписан закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем прописан механизм защиты граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства.

В период кредитных каникул банкам запрещено начислять заемщикам неустойки, штрафы и пени, а также требовать досрочного исполнения обязательств. Кроме того, кредитные организации не смогут накладывать взыскание на предмет залога или предмет ипотеки. Сам заемщик в любой момент сможет досрочно погасить кредит.

Кредитные каникулы можно оформить на срок до 6 месяцев. Условие – доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30 процентов и более. Заявки можно зарегистрировать до 30 сентября.

Для подачи запроса на кредитные каникулы заемщикам необходимо подготовить перечень определенных документов. К ним относятся справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные бумаги.

Соответствующий закон официально вступил в силу в момент подписания. Документ был разработан депутатами совместно с ЦБ и Минфином России в соответствии с поручением президента РФ. Данная мера была предложена на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее в пятницу, 3 апреля, Банк России объявил о запуске дополнительных мер для поддержки ипотеки. В регуляторе приняли решение отменить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года.

