Минсельхоз предложил ограничить ввоз цветов из недружественных стран

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Минсельхоз России изучает возможность введения ограничений на импорт цветов из недружественных стран. Об этом кандидат на должность главы ведомства Оксана Лут сообщила во время заседания Госдумы.

"Мы совместно с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенного-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран", – передает ее слова ТАСС.

Михаил Мишустин 11 мая 2024 года внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Его инициатива подразумевает как изменение ряда министров, так и сохранение постов для некоторых из них. В данном документе на должность главы Минсельхоза была выдвинута Оксана Лут. До этого она работала в качестве первого заместителя главы министерства.