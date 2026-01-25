Частный дом и автомобиль повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Ростовской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Из-за падения обломков дронов были повреждены частный дом и автомобиль.

Слюсарь уточнил, что проживающая в доме семья находится у соседей. Возгорания в результате ЧП не произошло.

