25 января, 06:55Происшествия
Частный дом и автомобиль повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Ростовской области
Фото: depositphotos/Afotoeu
Силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Из-за падения обломков дронов были повреждены частный дом и автомобиль.
Слюсарь уточнил, что проживающая в доме семья находится у соседей. Возгорания в результате ЧП не произошло.
Ранее крупный пожар возник на нефтебазе в Пензе из-за атаки украинского БПЛА. Для борьбы с возгоранием было задействовано 150 человек и 40 единиц спецтехники.