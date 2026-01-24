Бригада медработников погибла в Херсонской области после удара украинского дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бригада медицинских работников из трех человек погибла в Херсонской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, произошедшее является очередным военным преступлением Киева и преступлением против человечности, резюмировал Сальдо.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области. Машина оказалась повреждена, но судьба членов бригады изначально была неизвестной. Поиски медиков были осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе.

