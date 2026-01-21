Афипский НПЗ на Кубани загорелся после падения обломков БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани. В результате объект загорелся, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Повреждений инфраструктуры нет.

Также последствия атаки дронов были зафиксированы в Приморско-Ахтарске. Там фрагменты БПЛА повредили 2 частных дома. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения из-за удара украинского БПЛА по многоквартирному жилому дому в Тахтамукайском районе Адыгеи. Кроме того, на парковке возле дома сгорели 15 автомобилей, еще 25 получили повреждения.